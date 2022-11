Aluminiumindustriet in Neuss : Wie Daniel Rinkert das Rheinwerk unterstützen will

Uedesheim Der SPD-Bundestagsabgeordnete besuchte das Rheinwerk von Speira. Er will sich in Berlin für einen günstigeren Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen im Rhein-Kreis einsetzen.

Speira sei wirtschaftlich gut aufgestellt, wünsche sich aber dennoch als energieintensives Unternehmen mehr Unterstützung durch die Bundesregierung, sagte Volker Backs. „Ich werde mich in Berlin dafür einsetzen, dass es für energieintensive Unternehmen wie Speira einen deutlich günstigeren Industriestrompreis geben wird“, so Rinkert. Er ist davon überzeugt, dass gut bezahlte Arbeitsplätze nur langfristig erhalten werden können, wenn Unternehmen wie Speira bei dem Transformationsprozess in eine klimaneutrale Wirtschaft durch den Bund und das Land NRW tatkräftig unterstützt würden. „Die Akzeptanz in der Gesellschaft für eine klimaneutrale Energiewende hängt auch vom Erhalt der Arbeitsplätze ab“, äußerte sich Sascha Karbowiak.