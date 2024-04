Wichtigsten Infos zur „Goldenen Blogger“-Verleihung Neuss wird zum Hotspot für Blogger und Influencer

Nachdem die Verleihung jahrelang in Berlin stattfand, hieß es für die Veranstalter: Back to the roots – zurück ins Rheinland. Auf der Suche nach einer geeigneten Location schauten sie sich mehrere Veranstaltungsorte in der Umgebung an, unter anderem das Zeughaus in Neuss. Die Gründer waren begeistert von dem Ambiente: „Wir waren schon in einem Second-Hand-Laden und einem Museum, aber in einer alten Kirche waren wir noch nie“, sagt Bluhm.