Fotograf aus Neuss „Ich komme nicht mehr los von meiner Leidenschaft“

Es sind gewaltige Naturschauspiele, die Dennis Oswald fotografiert. Gigantische Gewitterzellen, zuckende Blitze, Sonnenfinsternisse oder Tornados. Der Neusser Geograf und Meteorologe ist seit seiner Kindheit fasziniert vom Wetter. Am Freitag hält er eine audiovisuelle Lesung in der Neusser Stadtbibliothek. Mit der Redaktion spricht er von einem Flughafenhotel in Las Vegas aus. Er war gerade mit zwei Freunden für zwei Wochen unterwegs im amerikanischen Westen, in Utah und Nevada. „Wir waren diesmal in der Mojave-Wüste, haben dort gezeltet und vor allem besondere Felsformationen fotografiert“, erzählt Oswald am Telefon. Bei einem Abstecher nach New Mexiko haben er und seine Begleiter die ringförmige Sonnenfinsternis aufgenommen, die am 14. Oktober über dem amerikanischen Kontinent zu sehen war.