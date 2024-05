Wettbewerb gestartet Stadt Neuss sucht klimafreundliche Gärten

„Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Neuss zu spüren. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Dürreperioden und Hitze werden häufiger und stellen eine Belastung für die Stadtbevölkerung dar“, sagt Umweltdezernent Matthias Welpmann und fügt hinzu: „Da im Stadtgebiet viele Flächen versiegelt sind, heizen sich diese vor allem in den Sommermonaten stark auf und Regenwasser fließt oftmals nicht richtig ab. Daher kommt auch privaten Gärten und Balkonen eine wichtige Rolle zu, wenn es darum geht, sich an die Veränderungen des Klimas anzupassen.“