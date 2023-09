Neusser Nordstadt Wie es nach dem Aus des Werbekreises weitergeht

Es bleibt dabei: Der Werbekreis Neuss Nordstadt hört zum 30. September auf und löst sich auf. Bis zur Löschung aus dem Vereinsregister dauert es zwar noch ein Jahr, aber die Aktivitäten gehören jetzt schon der Vergangenheit an. So lange behält der Werbekreis seinen Sitz im Bezirksausschuss. Beim Vorsitzenden Ralph Dymek schwingt Bedauern mit, wenn er vom Ende des Werbekreises berichtet. Wie gut, dass Dymek gleichzeitig Vorsitzender des Initiativkreises Neuss Nordstadt ist. Und so kann er versichern, dass das Aus für den Werbering nicht bedeute, dass Handel und Gastronomie im Neusser Norden kein Sprachrohr mehr hätten. Der Initiativkreis werde die Lücke füllen. Was genau unternommen wird, sei noch nicht klar. Angedacht ist ein Arbeitskreis Wirtschaft, aber die Organisationsform müsse noch diskutiert werden.