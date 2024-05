Leben mit Behinderung in Neuss Erklär-Broschüre in leichter Sprache

Die Funktion der Inklusionsbeauftragten der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, wird in der Broschüre ausführlich auch in Leichter Sprache erklärt: Ihre Aufgabe ist es, die Interessen von Menschen mit Behinderung in der Stadt Neuss zu vertreten, beispielsweise indem die Stadtverwaltung in Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung berät. Weiter bietet sie Sprechstunden und Beratung an und unterstützt bei der Frage von Zuständigkeiten. Seit 2020 setzt sich auch ein Inklusionsbeirat für die Interessen von Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten ein.