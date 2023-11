Tipps und Meinungen aus Neuss Wenn sich ungelesene Bücher stapeln

Info

Challenges Immer wieder wird in sozialen Medien – etwa in Bücherforen – zu Challenges aufgerufen, in denen es den Stapeln der ungelesenen Büchern (SuB) an den Kragen gehen soll. Die Stadtbibliothek Neuss weist darauf hin, dass es viele Begriffe für das Phänomen der erworbenen, aber nie genutzten Medien wie Bücher oder auch Videospiele gibt. Da wären die Bezeichnungen wie „Stapel der Schande“, „Pile of Shame“ oder „to be read“.

Vorlesetag Seit 2004 ist der Bundesweite Vorlesetag Deutschlands größtes Vorlesefest und ruft auf gemeinsame Initiative von „Die Zeit“, „Stiftung Lesen“ und „Deutsche Bahn Stiftung“ jedes Jahr im November zum Vorlesen auf. In diesem Jahr ist es der 17. November.