Reinigung in Neuss Wenn Orgelpfeifen Staub ansetzen

Doch wie jeder „Gebrauchsgegenstand“ verstauben die verschiedenen Bereiche des komplexen Konstrukts. Einige Teile verschleißen im Laufe der Jahre und müssen erneuert werden. Die „Lunge der Orgel“, die Bälge, werden zum Beispiel porös und bedürfen einer Überarbeitung. Beim regelmäßigen Stimmen der Orgel wird ein sogenanntes Stimmhorn auf die Pfeife gesetzt. Dieser Vorgang kann zu einer Verformung der Zinn-Blei-Legierung führen. Die Füße der großen Pfeifen sind zum Teil abgesackt und mussten neu eingelötet werden – viel Arbeit also für Paroth und Dichter. Nach den Verrichtungen in ihrer Werkstatt in Kevelear, wo bereits seit 1885 Orgeln gebaut werden – unter anderem die, die im Neusser Quirinus Münster steht –, sind die beiden Handwerker zurück nach Rosellerheide gekommen und haben mit dem Zusammensetzen begonnen. Eine Detailarbeit, die viel Erfahrung und Organisationstalent erfordert: „Klar, die Pfeifen sind beschriftet, aber wir müssen schon sehr exakt agieren, damit jedes Teil wieder an die richtige Stelle kommt und – ganz wichtig – das Instrument danach auch wieder perfekt klingt“, so Paroth. Im Werkzeugkasten befinden sich dafür so ungewöhnliche Teile wie das Stimmhorn oder -eisen und – zum Intonieren – der Labienheber oder Kernschläger.