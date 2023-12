Pflanzaktion in Neuss Wenn Liebe sichtbar wird – neue Bäume im Hochzeitshain

„Ursprünglich hatten wir die Aktion für Paare ins Leben gerufen, die keinen eigenen Garten haben und trotzdem einen Baum pflanzen möchten“, erklärt Henrike Mölleken, Leiterin des Amtes für Stadtgrün, Umwelt und Klima. „Inzwischen ist es so, dass alle an der Aktion teilnehmen können, unabhängig davon, ob sie einen Balkon oder Garten haben“. Für manche Paare ist es an diesem Samstag bereits der zweite Baum in ihrer Ehe, der gepflanzt wird, so zum Beispiel bei Ehepaar Karl Heinz und Heidrun Brausewetter. „Meine Tochter hat uns den Baum zu unserer Diamantenen Hochzeit in diesem Jahr geschenkt. Wir haben vor vielen Jahren schon mal einen Baum auf der anderen Wiese erhalten und er bedeutet uns sehr viel“, berichtet Heindrun Brausewetter stolz. „In einem Sommer, in dem es sehr heiß war, bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad und einer großen Gießkanne zu unserem Bäumchen gefahren und habe es gegossen, damit ihm nichts passiert. Wir haben uns immer gut um den Baum gekümmert und freuen uns jedes Mal, wenn wir auf dem Weg zum einkaufen an ihm vorbeikommen.“