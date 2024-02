Landestheater in Neuss Wenn eine Friedenstaube erzählt

Es ist eine Uraufführung. Mit Autorin (aus Berlin), aber vor wenig Publikum. Denn „Happy Heymflog“ von Ursula Kohlert ist ein „Klassenzimmermonolog“, ein Theaterstück, das in der RLT-Reihe „mobil“ spielt, keine Kulissen braucht und kaum Requisiten. Es lastet allein auf den Schultern von einem Schauspieler, in diesem Fall ist es Peter Waros. Und der macht seine Sache gut. So glaubwürdig ist er als Taube namens Happy, dass die 15 Kinder der 4B in der Kreuzschule ihn streicheln, mitleidsvoll trösten und singend und summend begleiten.