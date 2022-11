Konzert im Romaneum : Wenn 40 verschiedene Blockflöten erklingen

Neuss Blockflöte ist nicht gleich Blockflöte. Das wollen vier Musikerinnen im Neusser Romaneum unter Beweis stellen.

„Ja, auch das ist eine Blockflöte“, heißt das Programm, mit dem das renommierte Blockflötenquartett „Flautando“ nun zu Gast in Neuss ist. Für gewöhnlich stehen die vier Musikerinnen auf internationalen Bühnen, daneben leisten sie aber auch Vermittlungsarbeit: Und so sind die Musikerinnen Susanna Borsch, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen und Kerstin de Witt am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr im Pauline-Sels-Saal des Romaneums zu Gast. Dort laden sie in einem Familienkonzert auf eine Reise in acht Kapiteln durch die Musikgeschichte ein. Dabei wird jede Flöte ihrer Epoche zugeordnet. Die Musikerinnen spielen auf ihren Instrumenten unter anderem Werke von Bach, Mozart und Bartholdy. Zu ihrem Programm gehören aber auch schauspielerische und kindgerechte Einlagen.