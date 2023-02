Sauberkeit in Neuss Künftig weniger Glas- und Papiercontainer

Gerade nach Karneval sammeln sich in so manchem Haushalt einige leere Glasflaschen an. Doch will man die in den Glascontainern der Stadt entsorgen, zeigt sich an einigen Standorten ein ernüchterndes Bild: Statt in den Entsorgungsboxen stapelt sich der Müll – das heißt auch allgemeiner Haushaltsmüll – neben den Containern. Mit einem Maßnahmepaket zur Sauberkeitsoffensive, das den Abbau von Container-Standorten inkludiert, wollen die Stadtverwaltung wie auch die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss (AWL) dem Problem entgegenwirken, wie unsere Redaktion bereits berichtet hat.