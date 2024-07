2024 noch kein Fall im Rhein-Kreis Neuss Der Rückzug der Automaten-Sprenger

Ist der einstige Hotspot abgekühlt? Mit Blick auf die Zahlen ist dies eine durchaus berechtigte Frage. Vor gar nicht allzu langer Zeit war Neuss (hinzukommen weitere Taten im gesamten Rhein-Kreis) ein äußerst beliebtes Ziel für Geldautomaten-Sprenger. Allein im Jahr 2022 schlugen sie in der Quirinusstadt sieben Mal zu, im vergangenen Jahr immerhin noch viermal. Kostenpflichtiger Inhalt Letztmalig knallte es am Berliner Platz, wo die Sparkassen-Filiale und auch ein angrenzendes Gebäude durch die Explosion stark beschädigt wurden. Die Banken dürften sich wohl selten so über die Zahl Null gefreut haben wie in diesem Jahr. Denn bislang hat es in Neuss (und auch im restlichen Rhein-Kreis) keinen einzigen gesprengten Geldautomaten gegeben.