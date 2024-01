Stadt legt aktuelle Zahlen vor Weniger Einbürgerungen in Neuss

Seit dem Jahr 2020/2021 werde deutlich, dass insbesondere die 2015 nach Deutschland geflüchteten syrischen Staatsangehörigen vermehrt die zeitlichen und rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, um die Einbürgerung beantragen zu können. 2023 konnte Neuss 172 Einbürgerungen syrischer Staatsangehöriger verzeichnen. Damit stellen Syrer mit Abstand die am stärksten vertretene Nationalität im Einbürgerungsverfahren dar. Der Staatenliste des Jahres 2023 ist weiter zu entnehmen, dass irakische Staatsbürger mit 89 Einbürgerungen, gefolgt von türkischen Staatsbürgern mit 40 Einbürgerungen, die weiteren am stärksten vertretenen Nationalitäten darstellen. Unter den EU-Mitgliedsstaaten stellen Spanier mit 17 Einbürgerungen die am häufigsten vertretene Nationalität dar.