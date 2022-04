Reaktionen aus Neuss : Wenig Verständnis für Rückgabe von Corona-Tests in Schulen

Die Landesregierung startet nach dem Ende der Testpflicht an den Schulen eine Rückholaktion und sammelt alle unverbrauchten Tests wieder ein. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Neuss Dass Schulen Schnelltests, die sie noch „auf Lager“ haben, zurückgeben sollen, ruft in Neuss zum Teil Unverständnis hervor – vor allem mit Blick auf den Herbst.

Von Anneli Goebels

Die Schulen sollen die Schnelltests, die sie noch „auf Lager“ haben, zurückgeben. Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) so bestimmt. Eine Ansage, die bei den meisten Schulleitern in Neuss für Unverständnis sorgt. Achim Fischer, Leiter der Janusz-Korczak-Gesamtschule und Sprecher aller weiterführenden Schulen in Neuss, spricht von einer „suboptimalen Kommunikation“, und er hat beim Ministerium nachgehakt, oder wie er es ausgedrückt: „Ich habe am Montag hin- und hertelefoniert.“ Und dabei sei deutlich geworden, dass der Vorschlag landesweit wohl von einigen Schulen komme, die nicht wissen, wo sie die angeforderten Tests lagern sollen. „Ein Berufskolleg mit 2500 Schülern hat da schon mehrere tausend Tests liegen. Da ist kein Platz für eine Lagerung.“ Das sieht aber an seiner Schule nicht so aus. Und Fischer findet es gerade jetzt wichtig, dass Tests da sind und vor allem den Abiturienten, die gerade in ihren schriftlichen Prüfungen stecken, auf Wunsch angeboten werden können. „Wir sind bis jetzt gut durch die Pandemie gekommen und haben auch eine Fürsorgepflicht. Heißt, wer um einen Test bittet, soll auch einen bekommen“, betont er.

Und bei seinen Telefonaten habe er aber auch erfahren, dass in einige Schulen eingebrochen wurde und Schnelltests gestohlen wurden. „Da kann ich verstehen, dass Kollegen die lieber abgegeben wollen.“ Stefan Kremer, Schulleiter des Norfer Gymnasium, sagt: „Die Tests gehören nun einmal dem Land. Wenn sie jetzt zurückgefordert werden, geben wir sie halt wieder ab.“ Sorge bereitet ihm das nicht. „Wir haben hier in Norf öffentliche Teststellen, die auch für unsere Schüler gut zu erreichen sind. Wer sich also getestet werden möchte, kann dorthin gehen.“ Allerdings ist er auch der Ansicht, dass unbedingt Vorkehrungen für den Herbst getroffen werden müssten. „Jetzt ist ja genug Zeit, um sich entsprechend auf möglicherweise steigende Zahlen vorzubereiten.“ Ulrich Dauben, Leiter des Quirinus-Gymnasiums, kann nicht so wirklich den Grund erkennen, warum die Tests zurückgegeben werden sollen. „Vielleicht werden sie anderer Stelle jetzt dringender gebraucht“, äußert er sich.