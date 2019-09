Engagement zeigen im Rhein-Kreis : Kunst trifft Politik beim Demokratiefestival

Jonathan und Helen freuen sich über das kreative Angebot beim ersten Demokratiefestival des Rhein-Kreises. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Mit einem hochkarätigen Bühnenprogramm und zahlreichen Familienaktionen setze der Rhein-Kreis im Martin-Luther-Haus ein buntes und lautes Zeichen für Demokratie und Toleranz – allerdings vor sehr kleiner Zuschauerkulisse.

Was hat Kunst mit Politik zu tun? „Eine ganze Menge“, findet Ella Anschein. „Es darf nicht aufhören, dass die Welt sich vereint, weil sonst nichts von ihr übrig bleibt“ – so lautet eine Gedichtzeile der 22-jährigen Poetry Slammerin, Kabarettistin und Schauspielerin. Sie war eine von zahlreichen Künstlern, die am Samstag beim ersten Demokratiefestival des Rhein-Kreises im Martin-Luther-Haus auf der Bühne standen. „In meinen Gedichten spiegele ich das politische Geschehen kritisch wider“, sagt die Bonnerin, die sich auch abseits der Bühne politisch engagiert. Seit zehn Jahren ist sie SPD-Mitglied, denn in einer Partei selbst etwas verändern sei ihr wichtiger als nur gegen schlechte Politik zu protestieren, sagt sie.

Zuhören wollten Ella Anschein, dem Neusser Rapper Pedram, der US-Sängerin Soleil Niklasson, der Deutschland-sucht-den-Superstar-Finalistin Janina El Arguioui oder dem Autor und Journalisten Jürgen Wiebicke, der seine „10 Regeln für Demokratieretter“ zum Besten gab, allerdings nur sehr wenige. Dabei hatten sich die Organisatoren des Demokratiefestivals, die Partnerschaft für Demokratie mit dem Kommunalen Integrationszentrum Rhein-Kreis-Neuss, dem Fachdienst für Integration und Migration der Caritas-Sozialdienste und der Jugendberatungsstelle der Diakonie viel Buntes, Lautes und Kreatives einfallen lassen, um erstmals mit einem großen Festival für die Demokratie zu werben.

Info Zehn Regeln für Demokratieretter Foto: WDR Philosoph und Journalist Jürgen Wiebicke hat ein Buch über zehn Regeln geschrieben, mit deren Hilfe Bürger für die Demokratie eintreten können. „Die Demokratie“, sagt Wiebicke, „ist mehr als eine Regierungsform, sie ist eine Lebensform, die wir immer wieder neu beleben und verteidigen müssen.“ 1. Liebe deine Stadt. 2. Mache dir die Welt zum Dorf. 3. Bleibe gelassen im Umgang mit Demokratie-Verächtern. 4. Fürchte dich nicht vor rechten Schein-Riesen. 5. Verliere nicht den Kontakt zu Menschen, die nicht deiner Meinung sind. 6. Packe Probleme nicht in Watte. 7. Verabschiede dich von der Attitüde, eigentlich gegen diese Gesellschaft zu sein. 8. Warte nicht auf den großen Wurf. 9. Wehre dich, wenn von „den“ Politikern die Rede ist. 10. Verbinde Gelassenheit mit Leidenschaft.

Farbe ins Gesicht der ganz kleinen Besucher zauberte Julia Conigliello. „Die Demokratie zu feiern und Engagement zu zeigen, finde ich schön“, sagt die 24-jährige Erzieherin, während sie den achtjährigen Jonathan mit weißer, roter und schwarzer Schminke in einen Vampir verwandelt. „Denn will die Gesellschaft etwas erreichen, gehört es dazu, dass jeder sich einbringt.“ Politischen Parteien steht die Neusserin allerdings kritisch gegenüber. „Jeder stellt seine Forderungen“, so ihr Eindruck. „Wenn man aber nicht aufeinander zugeht und miteinander redet, kann kein Dialog entstehen. Das ist das Problem der Demokratie heutzutage.“

„Es gibt noch viel zu tun für die Demokratie“, sagte auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei der Eröffnung der Veranstaltung im Martin-Luther-Haus, im Beisein des Neusser Bundestagsabgeordneten Hermann Gröhe und des Kreistagsabgeordneten Johann-Andreas Werhahn. Vielerorts erlebe man momentan gespaltene Gesellschaften, ob in den USA, Großbritannien, Israel oder Spanien. Besonders die Jugend müsse man zum Mitmachen animieren. „Demokratie ist nie bequem, sagte einst Theodor Heuss. Damit sich etwas bewegt, muss man seine Wohlfühlzone auch einmal verlassen.“