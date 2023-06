Stadtentwicklung in Neuss Neue Wendersplatz-Strategie schockt Politik

Der Vorstoß von Bürgermeister Reiner Breuer, den Wendersplatz in zwei Geschwindigkeiten entwickeln und den Bau einer Mehrzweckhalle und einer Museumsdependance aufschieben zu wollen, sorgt in der Politik für helle Aufregung. Die eigentliche Entscheidung wurde am Mittwochabend vom Planungsausschuss in die Ratssitzung am 16. Juni vertagt, doch die Debatte war heftig.