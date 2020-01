David Münch aus Neuss auf Weltreise : Sonnenaufgang auf Koreanisch

Neuss Seit einem Jahr ist der Neusser David Münch mit dem Fahrrad auf Weltreise. Nun kam er über Südkorea nach Japan.

Die Bilanz könnte euphorischer nicht ausfallen. „Es war noch schöner, als ich es mir erträumt habe. So viele Abenteuer, die ich erlebt, Menschen, die ich kennengelernt, und tolle Gastfreundlichkeit, die ich erfahren habe“, sagt David Münch. Vor fast genau einem Jahr startete der 34-Jährige in Neuss das bislang größte Abenteuer seines Lebens: eine Weltreise mit dem Fahrrad. Seitdem hält David regelmäßig die NGZ-Leser über seine beeindruckenden Erlebnisse auf dem Laufenden. Sein letzter Bericht endete in China, als David seine Reise nach Südkorea plante. So ging es danach weiter:

David hält einen Spontan-Vortrag über seine Reise. Foto: Münch/David Münch

In Südkorea angekommen trifft sich David zunächst mit Aline aus Frankreich. „Wir sind beide in einer WhatsApp-Gruppe für Fahrradfahrer, die durch Asien reisen. Wir haben uns verabredet, gemeinsam durch das Land zu fahren“, sagt der Abenteurer. Das Duo wandert durch die Nationalparks, erfreut sich an den gepflegten südkoreanischen Radwegen und schläft in einer Tempelanlage, wo klassische buddhistische Mahlzeiten serviert werden. Einige Nächte verbringen sie aber auch an Stränden.

Ganz schön kalt: Morgens wärmt muss sich David in der Sonne aufwärmen. Foto: Münch/David Münch

Info Am Donnerstag-Abend in Vietnam angekommen Foto: Münch/David Münch Weiterreise Am Donnerstagabend ist David in Hanoi (Vietnam) angekommen. Internet Regelmäßige Infos, Fotos und Videos gibt es bei YouTube oder bei Instagram unter dem Stichwort „Wheel World Wide“. Rückblick David Münch begann seine Weltreise am 1. Januar 2019 in Neuss. Equipment Monatelang recherchierte der Neusser vor seiner Tour nach der passenden Ausrüstung. Die Arbeit sollte sich lohnen: „Ich bin damit sehr zufrieden“, sagt David, der sich unter anderem extra ein spezielles Langstrecken-Fahrrad zulegte.

Obwohl beide durch Südkorea nach Japan weiterreisen, trennen sich ihre Wege, da Aline sich mit Freunden in Japan trifft und eine ganz andere Route fährt als David. Auf der Fähre ins japanische Fukuoka lernt David Sebastien und Gabrielle kennengelernt, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs sind. Nur zwei Tage später trifft er die sympathischen Kanadier wieder. Sie entschließen sich, gemeinsam auf dem Hof einer netten Farmer-Familie zu zelten, ehe sie das schwere Fahrradgepäck zurücklassen und zu einem Vulkan radeln. Auch einige Kilometer Fußweg müssen zurückgelegt werden, doch die Strapazen sollten sich auszahlen. Belohnt werden sie mit einem herrlichen Blick über die Vulkanlandschaft und einen blauen Kratersee.

Eine Tour durch den japanischen Bambus-Wald. Foto: Münch/David Münch

Auch wenn es ums japanische Essen geht, gerät der Neusser ins Schwärmen. Vor allem beim „Tsukemen“. Das ist ein Ramengericht, bei dem Nudeln und Soße separat serviert werden. Die Nudeln tunkt man dann in die Soße. Wenn noch etwas Soße zum Schluss übrig bleibt, bestellt man eine Portion Reis, die man dann hinzufügt, um alles auszulöffeln. „Ich habe noch Tage später davon geträumt, so lecker war das“, sagt David.

Der erste Frost in Japan kommt im Dezember. Foto: Münch/David Münch

An einem Strand, der einen optimalen Blick auf den Sakurajima-Vulkan bietet, hört der 34-Jährige plötzlich ein lautes Krachen! Er sieht ein Glühen an der Spitze und eine riesige dunkle Wolke steigt empor. Lavasteine schießen in die Luft und in der gigantischen Wolke blitzt und donnert es – der Vulkan bricht aus! Als David sieht, dass der Wind sehr ungünstig steht und sich eine Aschewolke auf ihn zubewegt, ergreift er die Flucht. Er schafft es, in einigen Kilometer Entfernung sein Zelt aufzubauen, in dem er Schutz vor dem Ascheregen findet, der 30 Minuten anhält. „Kurz darauf lese ich, dass der letzte so starke Ausbruch vor dreieinhalb Jahren war. Wahnsinn, was ich da für ein Glück hatte. Wieder ein Ereignis, das ich nie vergessen werde“, sagt er.

Ein Selfie mit einem Schneeaffen in den Bergen. Foto: Münch/David Münch

Die nächsten Tage erkundet er den Rest des Südens und sieht viele Palmen, Bambusbäume, Kiwi- und Mandarinenplantagen. Überraschend: Im Verkehr fühlt er sich überall sicher: „So hatte ich mir Japan nicht vorgestellt.“

David und Aline aus Frankreich radeln in Südkorea der Sonne entgegen. Foto: Münch/David Münch

In Osaka wird es heimisch – denn dort entdeckt David einen deutschen Weihnachtsmarkt, wo er sich erstmal eine leckere Bratwurst gönnt. Schnell kommt er dort mit Leuten ins Gespräch, mit denen er am Abend ausgeht.

Kurz nach seiner Tour um den Mount Fuji folgt der nächste Meilenstein: David knackt die 200.000-Kilometer-Marke auf seiner Reise. „Die halbe Welt habe ich jetzt geschafft“, sagt er stolz.

Diesen spektakulären Sonnenaufgang fotografierte David Münch an der südkoreanischen Ostküste. Foto: Münch/David Münch