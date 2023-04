Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg Bombenverdacht nahe der Polizei-Zentrale in Neuss

Nach der Bombe ist vor der Bombe. Diese Aussage könnte sich in den nächsten Tagen in Neuss tatsächlich bewahrheiten. Gerade erst musste eine der größten Evakuierungsaktionen der Stadtgeschichte umgesetzt werden, weil zuvor an insgesamt fünf Punkten Blindgänger vermutet wurden. Entschärft werden musste am Ende „lediglich“ eine britische Fünf-Zentner-Bombe nahe dem Selikumer Weg. Von vielen Seiten gab es nach Abschluss der Maßnahme Lob für alle Beteiligten wegen des reibungslosen Ablaufs – und jetzt könnte schon bald die nächste Bewährungsprobe auf dem Programm stehen.