Blindgänger im Rennbahnpark Neuss gefunden Bombe ist entschärft, Granaten wurden gesprengt

Ab 17.30 Uhr begannen Polizei, Ordnungsamt und das Amt für Verkehrsangelegenheiten damit, Zufahrten zu sperren. Betroffen waren unter anderem der Europadamm, die Stresemannallee, die Batteriestraße, die Langemarckstraße und die Hammer Landstraße. Pünktlich zur Feierabend-Zeit war in der Innenstadt entsprechend viel los. Autofahrer wendeten, rangierten und mussten sich neue Wege suchen. Fahrzeuge, die zuvor auf dem Rennbahngelände, Wendersplatz, im Tranktor-Parkhaus und in unmittelbarer Nähe geparkt worden waren, mussten bis spätestens 16.30 Uhr weggefahren werden. Kriminalhauptkommissar Uwe Wagensonner zog am Abend ein positives Fazit: Angesichts des Umfangs der Sperrung sei alles gut und „durchgängig reibungslos“ gelaufen. Es habe „keine besonderen Vorkommnisse“ gegeben, auch ein zu erwartendes Verkehrschaos rund um den abgesperrten Bereich sei ausgeblieben.