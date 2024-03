Autorin Jutta Oster aus Neuss gibt Tipps am Weltglückstag Auf der Suche nach dem Schlüssel zum Glück

Neuss · In Zeiten des „Krisenmodus“ ist der Weltglückstag, 2024 am 20. März, ein Anlass, der aufhorchen lässt. Eine Mehrheit in Deutschland zeigt sich in einer Umfrage durchaus zufrieden. Wie man dem Glück auf die Sprünge hilft, erklärt Jutta Oster aus Neuss.

20.03.2024 , 15:43 Uhr

Glücksmomente im Alltag erleben und genießen – das hilft nicht nur am Weltglückstag. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland ist laut einer aktuellen Umfrage glücklicher, als zahlreiche Krisen vermuten lassen könnten. Sechs von zehn Befragte (60 Prozent) bezeichneten sich als sehr oder eher glücklich, wie aus einer jetzt vorgestellten YouGov-Umfrage hervorgeht. Durchgeführt wurde sie mit dem Sinus-Institut zum Weltglückstag am Mittwoch. 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, hatten sich noch 66 Prozent der Befragten als glücklich bezeichnet. Zugleich gaben heute 39 Prozent an, vor fünf Jahren seien sie genauso glücklich oder unglücklich gewesen wie heute. Ein gutes Viertel (26 Prozent) zeigte sich zuversichtlich, künftig glücklicher zu werden. Menschliche Beziehungen sind der den entscheidenden Glücksfaktor, sagt Autorin Julia Oster aus Neuss. Foto: Oster Info Glücksmomente nicht nur am Weltglückstag Was macht glücklich? Gesundheitswissenschaftlerin Jutta Oster aus Neuss hat ein Buch geschrieben, in dem sie Tipps zum für ein zufriedeneres Leben gibt. Dazu gehört für sie, die täglichen Glücksmomente zu zählen. Das können etwa sein: ▶ Der Duft von frisch gebackenem Kuchen, noch ofenwarm ▶ Auf der Sommerwiese liegen und das Rauschen der Blätter hören ▶ Ein ehrlich gemeintes Kompliment bekommen ▶ Am Sonntagmorgen wach werden - und merken, dass man weiterschlummern darf ▶ Sich beim Sport richtig auspowern und danach wohlig-erschöpft und frisch geduscht aufs Sofa sinken ▶ Zum ersten Mal nach dem Winter im Straßencafe bei einem Cappuccino sitzen ▶ Jemanden zum Lachen bringen ▶ Die warme Frühlingssonne auf dem Gesicht spüren ▶ Das eigene Lieblingslied im Radio hören ▶ Den Wolken beim Ziehen zuschauen Allerdings stimmten nur 25 Prozent der Annahme zu, dass die Menschen hierzulande glücklich seien. Vor fünf Jahren vermuteten dies noch 46 Prozent. Diese Dissonanz zeige wahrscheinlich die Auswirkungen von weltweiten Krisen, Streiks und Demonstrationen, so Marketing-Experte Philipp Schneider von YouGov. Nach ihrem „Schlüssel zum Glück“ gefragt, nannte jede und jeder Zweite die Gesundheit. Es folgen eine gute Partnerschaft (30 Prozent), eine intakte Familie (27 Prozent), ausreichend Geld (26 Prozent) und ein schönes Zuhause (23 Prozent). Diese Faktoren haben sich laut Angaben in den vergangenen fünf Jahren kaum verändert. Als glücklichstes bisheriges Erlebnis wurde am häufigsten die Geburt eigener Kinder genannt (24 Prozent), gefolgt vom Kennenlernen von Partner bzw. Partnerin (11 Prozent). Auch Autorin Jutta Oster aus Neuss sieht in intensiven menschlichen Beziehungen den entscheidenden Faktor für ein glückliches Leben. Es sei wichtig, sich „in einem Netz von Menschen aufgehoben zu fühlen – und damit meine ich jetzt nicht 250 Facebook-Freunde“, sagte Oster. Dagegen sei „Einsamkeit der Unglücksmacher Nummer eins“. Neusser Autorin schreibt eine Anleitung zum Glücklichsein „Her mit dem bunten Leben!“ Neusser Autorin schreibt eine Anleitung zum Glücklichsein Erst vor wenigen Wochen hat sie ihr Buch „Her mit dem bunten Leben! Wie wir unserem Glück auf die Sprünge helfen“ veröffentlicht. Auf 126 Seiten setzt sie sich mit dem Thema „Positive Psychologie“ auseinander und leitet daraus Tipps und Impulse für den Alltag ab. Denn sie ist überzeugt: Jeder kann seines eigenen Glückes Schmied sein und mit kleinen Kniffen die Lebensqualität steigern. „Mit meinem Buch möchte ich Menschen eine Hilfe an die Hand geben, mehr glückliche Momente im Alltag wahrzunehmen“, sagt Oster. Dazu gehöre vor allem, den Blick fürs Positive zu schärfen. Gute Gefühle wie Freude, Liebe, Stolz seien wie ein Kraftstoff für Lebenszufriedenheit. Oft sind „wir gedanklich aber stärker bei den negativen Seiten unseres Lebens“, erklärte die Gesundheitswissenschaftlerin. Ebenso helfe, immer wieder Kraft zu tanken und Energiespender sowie Pausen in den Alltag einzubauen. „Mit leerem Tank fahren wir schlecht.“ Es sei daher wichtig, nicht nur den Körper, sondern auch die Seele im Blick zu behalten. Vor Stress und Schicksalsschlägen sei niemand gefeit; deshalb müsse die innere Widerstandskraft wie ein Muskel trainiert werden. Dazu gehöre auch, „einfach mehr positive Aktivitäten, die den eigenen Neigungen entsprechen, in den Tag einzubauen. Die Seele braucht gute Abwehrkräfte.“ Auch Religion oder Glaube an Gott könne dabei helfen, die Zuversicht zu wahren. „Das hängt aber von dem Gottesbild ab. Ein strafender Gott schwächt eher die Zuversicht. Ein gutes Gottesbild stärkt sie“, so Oster.

