Zusammengestellt von NGZ-Autor Martin Horn Wellenrauschen, Strandparty und Stadthitze – diese Sommerplaylist sorgt für Erfrischung

Aloe Blacc besingt mit „Brooklyn In The Summer“ den New Yorker Stadtteil, der für ihn im Sommer wohl die größte Magie der unüberschaubaren Stahl- und Betonwüste ausstrahlt. Die Wolkenkratzer im Video scheinen zu glühen. Buddy ist ein Partyschlagersänger und sein größter Hit „Ab In Den Süden“ kann passender für dieses Genre nicht sein. Und wer beim ersten Mal keine Lust auf südliche Sonne bekommt, sollte das fröhliche Stück einfach noch einmal hören. Die Fantastischen Vier verbringen einen „Tag am Meer“ und allein das meditative Rauschen der Wellen vermittelt sofortiges Urlaubsgefühl. Zwei Palmen, Hängematte, Eiswürfel im Glas, Augen zu und fertig! Last but not least singt Peter Gabriel „Summertime“ aus der Feder von George Gershwin. Die Arie aus der Oper „Porgy and Bess“ wurde von allen bedeutenden Interpreten gecovert und auch wenn die Version von Ella Fitzgerald zusammen mit Louis Armstrong die wohl berühmteste ist, transportiert Peter Gabriel eindrucksvoll - mit opulentem Streichorchester und staubiger Mundharmonika – die Melancholie im heißen Südosten der USA im 19ten Jahrhundert. Und die Liste könnte, wie gesagt, auch noch endlos fortgesetzt werden.