Sanierung des Neusser Hallenbades : Wellenbetrieb im Stadtbad fällt nach Schaden vorerst aus

Neuss Im Stadtbad an der Niederwallstraße wird es auf Wochen, wenn nicht gar auf Monate hinaus keinen Wellenbetrieb mehr geben.

Die erste Annahme war, dass nur die Steuertechnik, über die der Motor für die Wellenmaschine angesteuert wird, kaputt gegangen ist. Diese Annahme erwies sich als falsch. Statt dessen wurde ein Lagerschaden in der Antriebstechnik diagnostiziert. Die Frage, die nun zu beantworten sei, ist, ob der Schaden repariert oder das gesamte Bauteil ausgetauscht werden muss. So oder so sei die Reparatur eine größere Sache, die, so Scheer, „einer größeren Planung bedarf“.