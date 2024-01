Architekt Wolfgang Waldner stellt Pläne für Warenhaus-Areal vor Weiterer Entwurf: „Urbanes Dorf“ statt Kaufhof in Neuss?

Bleibt der „Monolith“, wie Wolfgang Waldner das alte Galeria-Kaufhof-Gebäude an der Niederstraße in der Neusser Innenstadt bezeichnet, stehen, wird sich das Quartier nicht nachhaltig beleben, da ist sich der Architekt, der vor einigen Jahren von Berlin nach Neuss umgesiedelt ist, sicher. Auch der Gedanke, das frühere Warenhaus mit möglichst wenig Umbauten weitestgehend wieder für Einzelhandel zu nutzen, geht seiner Meinung nach in die falsche Richtung: „In der Neusser Innenstadt gibt es bereits heute eine Menge Leerstand, auch das Rheinparkcenter will seine Ladenfläche verringern.“