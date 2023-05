Wohnprojekt in Neuss Weitere 15 Jahre Förderung für Further Wohnquartier gesichert

Bei mehreren weiteren Wohnungen des Neusser Bauvereins, beispielsweise am Berghäuschensweg, an der Euskirchener Straße sowie an der Krefelder Straße/Marienkirchplatz läuft die öffentlich geförderte Mietpreisbindung in naher Zukunft ebenfalls aus. „Auch für diese Wohnungen wollen wir eine Bindungsverlängerung beantragen“, so Reimann. Dadurch solle es ermöglicht werden, den Anteil an Wohnungen für Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein in den betreffenden Wohnquartieren weiterhin stabil zu halten.