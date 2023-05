Wein-Großhandel Poertzgen zieht um Poertzgens Doppelwumms für die Neusser Stadtentwicklung

Das im Jahr 1910 gegründete Handelsunternehmen Michael Poertzgen erwirbt eine Gewerbeimmobilie an der Gielenstraße. Diese knappe Notiz verweist bei näherer Betrachtung auf zwei städtebauliche Neuentwicklungen, die über die engeren Standorte hinaus ausstrahlen werden und die das Familienunternehmen mittelfristig angehen wird: Einerseits die Überplanung des Firmensitzes an der Further Straße, wo bis 1935 die Margarine-Union ansässig war. Andererseits schließt die Firma Poertzgen eine Lücke an der Gielenstraße, die zu klaffen drohte, seit der Bocholter Projektentweickler Ten Brinke seine Pläne für das Areal zwischen Gielenstraße und Sternstraße „abgespeckt“ hatte.