Öffnungszeiten und Rahmenprogramm Was Sie zum Weinfest in Neuss wissen müssen

Gibt es ein Rahmenprogramm? Von 19 bis 22 Uhr wird an allen drei Tagen Hintergrundmusik zu hören sein. Für die Live-Musik sorgt in diesem Jahr die Neusser Band „GLEAM“, bestehend aus den Sängerinnen und Songwritern INA (Ina Dahlenburg), Zeynep (Zeynep Özütürk) aus Neuss und Boby Purakal (Musikproduzent aus Dormagen). „Wir haben ihr freie Hand gelassen beim Programm. Es war mir in diesem Jahr wichtig, einen Neusser Künstler auf der Bühne zu haben“, erklärt Sztabelski.