Expertinnen aus Neuss „Weihnachtsstress ist häufig selbst gemacht“

Auch Entspannungspädagogin Heike Sieger kennt das Phänomen, dass Weihnachten in jedem Jahr für viele „unerwartet“ kommt und so in kurzer Zeit einige Erledigungen anfallen. Auch sie empfiehlt, seine Anforderungen und Erwartungen zu reduzieren. Generell könne man Achtsamkeit im Alltag kultivieren. „Natürlich gibt es auch bestimmte Achtsamkeitsübungen, aber für die ist in einer stressigen Phase, häufig keine Zeit“, sagt sie. Achtsamkeit heißt, Tätigkeiten bewusst und nicht nebenbei zu machen. „Im Alltag kann ich auch Mikro-Pausen empfehlen“, sagt sie, „etwa in dem man alle zwei Stunden bewusst eine fünfminütige Pause einlegt, in der man die Augen schließt, frische Luft einatmet, die Schultern kreisen lässt und Verspannungen löst.“ Für die Weihnachtszeit empfiehlt sie, Aktivitäten zu suchen, die Stress in Freude umwandeln. Etwa, in dem man bewusst nachdenkt, womit man anderen eine Freude machen kann oder in dem man in aller Ruhe eine Karte an andere schreibt.