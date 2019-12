Weihnachtsbeleuchtung in Neuss : Die Finkenstraße in Reuschenberg leuchtet wieder

Die Finkenstraße in Reuschenberg leuchtet wieder

Weihnachtsbeleuchtung in Neuss

Reuschenberg Nach zwei Jahren ohne Beleuchtung sorgen die Weihnachtssterne jetzt wieder für besinnliche Stimmung.

Seit zwei Jahren durften die Bewohner der Finkenstraße in Reuschenberg ihre privat gestifteten beleuchteten Weihnachtssterne aus Sicherheitsgründen nicht mehr an die städtischen Beleuchtungsmasten anbringen. Doch jetzt haben die Bewohner selbst angepackt und das Problem mit Hilfe des Heimatvereines Reuschenberg gelöst.

Der Grund für das Verbot vor zwei Jahren war die Sicherheit. Durch das Anschließen der Weihnachtssterne hätte es zu Überspannungen kommen können. Darüber waren die Bewohner der Finkenstraße traurig und haben angefangen, alles Nötige selber in die Wege zu leiten.

Durch bürgerschaftliches Engagement der Bewohner der oberen Finkenstraße ist es gelungen, den notwendigen Geldbetrag von 2500 Euro für die Umrüstung der Beleuchtungsmasten aus Spenden zu generieren. Die Verwaltung hat alle Absprachen bezüglich der Kosten und der Umrüstung in einem Vertrag festgehalten. Damit die Bürger den Vertrag unterschreiben könnten, hätten sie eine GWR gründen müssen. Dieses Vorhaben gestaltete sich jedoch schwieriger, da es sich um eine Nachbarschaft handelt.

So entschlossen die Bürger, besonders Joseph Kruchen, den Kontakt zum Heimatverein Reuschenberg zu suchen und mit dem Arbeitskreis der Reuschenberger Einzelhändler und Dienstleister eng zusammenzuarbeiten.

Zusätzlich gab es auch ein starkes öffentliches Interesse, da die Straße zum Südfriedhof führt und von vielen Bürgern genutzt wird, und so wurde der Vertrag anwaltlich geprüft und schlussendlich unterschrieben. Die Beleuchtungsmasten wurden im November umgerüstet. Auch die Energiekosten für die Beleuchtung werden die Bewohner der oberen Finkenstraße tragen. Ein entsprechender Zwischenzähler zur Abrechnung wurde eingebaut. Die Reaktionen auf die wieder funktionstüchtigen Weihnachtssterne waren sehr positiv. Die gesamte Nachbarschaft feierte aus diesem Anlass mit dem Vorstand des Heimatvereins ein kleines, familiäres Fest. Natürlich unter der wieder funktionierenden Weihnachtsbeleuchtung. Ein ähnliches Problem gab es auch vor einem Jahr in Hoisten, wo das Aufhängen an den öffentlichen Lichtmasten untersagt wurde.