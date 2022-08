Zurück auf den Münsterplatz : Neusser Weihnachtsmarkt zieht wieder um

Neuss Vom Münsterplatz hinüber zum Freithof sind es nur ein paar Meter, und hier wie dort prägt die Basilika St. Quirin das Bild. Doch für die Beschicker des Weihnachtsmarktes hatte der Umzug 2021 weitreichende Folgen. Daraus ziehen sie Konsequenzen.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Freithof im vergangenen Jahr war eine Premiere – und dabei wird es auch bleiben. Wie Veranstalter Josef Kremer jetzt mitteilte, werden die Buden Ende des Jahres wieder an ihrem alten Standort aufgebaut, dem Münsterplatz. Das harmonische Ende des Weihnachtsmarktes 2021 sollte nämlich nicht die eher ernüchternde Gesamtbilanz überstrahlen. So sind laut Kremer lediglich rund 50 Prozent des üblichen Besucheraufkommens verzeichnet worden, wenngleich er betont, dass man froh gewesen ist, überhaupt einen Weihnachtsmarkt realisieren zu können. Immerhin wurde der Besuch zwischenzeitlich mit 2G-Eingangskontrollen und Co. erschwert.