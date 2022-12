Auf den Dächern des Münster Hoch hinaus für das Neusser Weihnachtskreuz

Das Frühstück hatte an diesem Tag eine größere Bedeutung als eine kleine morgendliche Sättigung. Kaffee und Brötchen waren vielmehr eine kleine Präventivmaßnahme, die im Ernstfall ein kleines „Polster“ verschaffen sollte. „Schließlich können wir nicht so einfach gerettet werden, wenn etwas passiert – darum müssen wir etwas im Magen haben“, sagt Frank Schumacher. Worum es geht? Der Techniker von der Elektro Prechters GmbH war jetzt mit drei Kollegen wieder in luftigen Höhen unterwegs, um das Weihnachtskreuz auf der Spitze des Neusser Quirinus-Münsters anzubringen.