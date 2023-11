Vorweihnachtszeit in Neuss Weihnachtsbaumverkauf brummt schon vor dem Advent

Im Advent gesellen sich zahlreiche Verkaufsstellen in Neuss dazu: Neben den Neusser Gärtnereien bieten etwa die Pfadfinder im Pfarrzentrum Heilige Dreikönige am 9. Dezember ab 10 Uhr wieder Blaufichten und Nordmanntannen aus dem Sauerland an. Auch das Nelly-Sachs-Gymnasium im Dreikönigenviertel verkauft auf seinem „Nelly-Weihnachtsmarkt“ am 8. Dezember Nordmanntannen von 16 bis 20 Uhr – Vorbestellung möglich. Die evangelische Kirche in Gnadental wiederum lädt am 12. Dezember zum Adventsmarkt mit Baumverkauf und Weihnachtsdeko-Trödel, von 10 bis 15 Uhr an der Kreuzkirche.