Weihbischof auf Visitation in Neuss Pfarrfest-Marathon für Dominikus Schwaderlapp

Und das hatte es am Sonntag in sich, denn es gab fünf Gemeindefeste – und Schwaderlapp besuchte sie alle. Los ging`s bereits um kurz vor 9 Uhr am Morgen mit einer Schützenmesse in Rosellen, in deren Verlauf Thomas Goerdts zum Schützenkönig in Rosellerheide-Neuenbaum gekrönt wurde. In dieser Feier sprach der Weihbischof das Grußwort, danach folgte schon die Familienmesse mit anschließendem Pfarrfest in St. Cyriakus in Grimlinghausen. Während der Messe konnten die Kinder die Insignien des Bischofs genauer unter die Lupe nehmen und Fragen stellen. „Mich hat vor allem gefreut, dass diese Messe so gut besucht war“, sagt Pfarrer Süß. „Denn so langsam wachsen die zwölf Gemeinden des großen Sendungsraumes zusammen.“ Viele Gäste waren bei dem schönen Sommerwetter mit dem Fahrrad gekommen, wie zum Beispiel die Messdiener aus Uedesheim, über die sich die Grimlinghausener Ministranten freuten.