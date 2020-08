Kostenpflichtiger Inhalt: Gewerbeansiedlung in Neuss : Weg für Forschungszentrum ist frei

Bislang gab es nur einen städtebaulichen Grobentwurf für das Pierburg-Techologiezentrum, jetzt ist zumindest der Standort fix. Foto: Pierburg

Neuss Der Liegenschaftsbetrieb der Stadt kann wieder mit einer Millionen-Einnahme rechnen. Denn in nicht-öffentlicher Sitzung hat der Rat das ehemalige VfR-Gelände am Derendorfweg mit insgesamt 31.000 Quadratmetern Fläche an die Rheinmetall AG verkauft.