Improvisierte Übergabe in Neuss : Handwerksjubiläum für Siegfried Grauer

Weckhoven Was tun, wenn das Coronavirus zum Abschluss eines langen Arbeitslebens eine Jubiläumsfeier verhindert? Diese Frage stellte sich Bäckermeister Siegfried Grauer. Eine Lösung fanden seine Clubkameraden vom TC Weckhoven.

Siegfried Grauer schaut auf ein bewegtes Berufsleben zurück. Nach der Bäckerlehre 1959 in Düsseldorf war Grauer zunächst einige Jahre auf traditioneller Wanderschaft in seinem Beruf, der Bäckerwalz. Die Bäckerwalz führte ihn nach Hannover und Celle in Norddeutschland, bevor er nach Düsseldorf zurückkehrte und 1968 seine Meisterprüfung ablegte. 1978 machte Grauer sich selbstständig und eröffnete in Düsseldorf-Derendorf eine Bäckerei, die er 15 Jahre führte. Im Anschluss an die Selbstständigkeit ist Grauer dem Bäckerberuf noch bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren treu geblieben.