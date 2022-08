SKM in Neuss : Wechsel in der Geschäftsführung

Neuss 40 Jahre und sechs Monate stand Franz Beering-Katthagen auf der Gehaltsliste des SKM. Nun hat er sich aus dem Berufsleben verabschiedet.

Er wollte sich ohne großes Tamtam aus dem Berufsleben verabschieden, doch so sang- und klanglos wollte der Sozialdienst katholischer Männer (SKM) Franz Beering-Katthagen nicht ziehen lassen. Zu viel hat der Sozialverband seinem Geschäftsführer zu verdanken, der sich im wahrsten Sinne des Wortes nach oben gearbeitet hatte – von seinem ersten Büro in einem Keller an der Erftstraße in die „Chefetage“ an der Hammer Landstraße. Dieses Büro hat Beering-Katthagen, der 40 Jahre und sechs Monate auf der Gehaltsliste des SKM stand, schon für seine Nachfolgerin Serena Becker freigemacht, die erste Frau an der Spitze des Verbandes.