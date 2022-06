Kloster Kreitz in Neuss : Förderverein für „Gebetskraftwerk“

Kloster Kreitz in Neuss

Neuss-Holzheim Die Leitung im Freundeskreis Kloster Kreitz ging auf Ulf Hohenhaus über. Sein Amtsvorgänger Hermann Verfürth bleibt dem Verein als Beisitzer erhalten.

Neuer Vorsitzender des Freundeskreises Kloster Kreitz in Holzheim ist Ulf Hohenhaus. Der 66-jährige Rechtsanwalt war bisher Schriftführer und löst Hermann Verfürth ab, der seit 2016 an der Spitze des Vereins stand und künftig als Beisitzer fungiert. In ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende Thilo Zimmermann, Kassierer Friedhelm Hilgers und Beisitzerin Gudula Herrmann. Neuer Schriftführer ist Heinz-Hubert Brenner. Alle Wahlen verliefen einstimmig.