Neue Sprecherinnen vorgestellt Wechsel an der Spitze von „Kaarster for Future“

Im zu Ende gehenden Jahr 2022 mobilisierte die überparteiliche Bürgerinitiative sämtliche Ressourcen für den Kaarster Radentscheid, „der die Mobilitätswende mit Nachdruck vorangebracht hat“, wie die Verantwortlichen es selbst ausdrücken. Petra Graute-Hannen ergänzt: „Ich engagiere mich von Beginn an bei Kaarster for Future, da ich es wichtig finde, dass in unserer Stadtgesellschaft die Themen Nachhaltigkeit und ,Enkeltauglichkeit‘ positiv besetzt und dringendst angegangen beziehungsweise konkret in allen Bereichen umgesetzt werden.“