Manager in Neuss : Wechsel an der Spitze des Rheinpark-Center

(jasi) Dem Rheinpark-Center Neuss steht ein Wechsel des Center-Managers bevor. Der bisherige Leiter, Anastasios Meliopoulos, wird das Haus verlassen und zum Limbecker Platz in Essen wechseln. Das teilte das Center-Management am Dienstag mit. Sein Nachfolger wird zum 1. Juni Marvin Schaber, der 28 Jahre alt ist und seit 2015 bei der ECE arbeitet, zu der auch das Rheinpark-Center gehört.

Schaber ist gebürtiger Oldenburger und hat bereits einige Center während seiner beruflichen Laufbahn betreut. Dazu zählen „MyZeil“ in Frankfurt sowie „Marstall“ in Ludwigsburg. Aktuell ist er Center-Manager in der City-Galerie Wolfsburg. Vor seinem Einstieg bei der ECE hat er BWL mit Fachrichtung Handels-Management studiert und ist ausgebildeter Veranstaltungskaufmann. „Ich freue mich, ins schöne Rheinland nach Neuss zurückzukehren. Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe im Rheinpark-Center Neuss und freue mich auf die konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Mietpartnern“, sagt Marvin Schaber über den bevorstehenden Wechsel.

Anastasios Meliopoulos, den Freunde und Kollegen nur „Tassos“ nennen, hatte das Rheinpark-Center 2016 übernommen. Sein Motto, das er stets verfolgt habe und weiter verfolgen werde, lautet: „That’s not a problem, that’s an opportunity“ (zu Deutsch: Das ist kein Problem, das ist eine Gelegenheit). Es sei ein komisches Gefühl, sich in Zeiten von Corona zu verabschieden. „Aber auch das gehört leider dazu“, sagt der Center-Manager, der einen Dank an sein Team, alle Mieter, Kunden, Kooperationspartner und Co. richtet. Zusammen habe man viel geschaffen und zahlreiche Ideen verwirklichen dürfen.