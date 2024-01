Neue Kursangebote In Neuss startet die Wassersportsaison

Der Neusser Wassersportverein Pulchra Amphora bietet in Zusammenarbeit mit den Sportbootvereinen in Neus wieder neue spannende Kurse an. Am Dienstag, 23. Januar, geht es los. Wer schon immer einmal mithilfe von Segel oder Motor die Wasserwelt erkunden wollte, hat dann die Gelegenheit, die dafür nötigen Theoriekenntnisse zu erwerben. Angeboten wird zum einen der Kurs SBF Binnen (Sportbootführerschein Binnen Motor und Segeln), der die erfolgreichen Teilnehmer berechtigt, ein Segelboot mit Antriebsmotor auf Binnengewässern zu führen.