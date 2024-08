Wasser Marsch! So funktioniert die neue Neusser „Baumdusche“

In der Kabine sitzt Stefan Kindgen, Technischer Mitarbeiter beim Grünflächenamt und aktuell hauptsächlich als Baum-Bewässerer im Stadtgebiet aktiv. Der 49-Jährige hat eine feste Route, die er Woche für Woche abfährt. „Von Allerheiligen bis in die Nordstadt“, wie er sagt. Circa 2000 Bäume zählen im wahrsten Sinne des Wortes zum festen „Stamm“. Denn nur Bäume, die sich in einem bestimmten Alter befinden, werden turnusmäßig gegossen. Was nicht jeder weiß: Erst ab dem vierten Jahr nach Pflanzung fällt die Zuständigkeit für einen Baum in den Schoß der Stadt. In den ersten drei Jahren ist das Unternehmen, das den Baum gepflanzt hat, verantwortlich. Auch bei Bäumen, die sich im fünften Jahr befinden (gerechnet wird nicht ab der Lebenszeit des Baumes, sondern ab dem Pflanz-Zeitpunkt am jeweiligen Standort) könne ein regelmäßiges Gießen nicht mehr gewährleistet werden – beziehungsweise ist auch nicht immer nötig. Dann wird nur noch bei Bedarf gegossen, wie Lammerz erklärt.