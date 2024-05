Neues Verfahren wird angewandt Wasser im Neusser Jröne Meerke soll besser werden

Mit dem sogenannten Schäfersee-Verfahren wird während der Sommermonate das kältere, sauerstoffarme Tiefenwasser des Sees behandelt. In das lebensfeindliche Tiefenwasser wird gezielt ein Oxidationsmittel eingeleitet, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Hierbei werden die Nährstoffe im Wasser, insbesondere das Phosphat, gebunden und in einen Feststoff überführt, der sich am Gewässerboden absetzt und hierdurch aus dem Wasserkörper entfernt wird. Während der Behandlung werden in mehreren Tiefen über elektronische Sensoren der Sauerstoffgehalt und weitere Parameter des Tiefenwassers überwacht und durch die Dosierungen des Oxidationsmittels laufend dem Bedarf angepasst.