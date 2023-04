So schulen sich KSOD und Polizei in Neuss Was tun bei einem Messerangriff?

NRW-Innenminister Herbert Reul gab bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 zu Protokoll, dass Angriffe mit Messern zurückgegangen seien. 4200 Fälle habe es 2022 in NRW gegeben: „Das ist zum Vorjahr ein erfreuliches Minus von fünf Prozent“, so Reul. Den Rückgang führt er auf gezielte Maßnahmen zurück, etwa Waffenverbotszonen in großen Städten.