Ehevorbereitungskursus in Neuss Innehalten vor dem Ja-Wort

Jil Bienioschek ist jene Teilnehmerin, die mit ihrem Verlobten bei dem Kursus mitgemacht hat. Die Neusser wollen sich im Oktober in der Heimatpfarre in Glehn trauen lassen. „Unser Pastor hat uns solch einen Kursus empfohlen“, erzählt Bienioscheck. Was genau sie da erwarten würde, wusste sie im Vorfeld nicht: „Ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil mir der Zeitraum von 10 bis 17 Uhr sehr lang vorkam.“ Auch hatte sie bedenken, dass es zu kirchlich-konservativ wird. Tatsächlich hätte dann aber die Partnerschaft und das eigene Leben einen großen Teil des Seminars ausgemacht. „Es ging um unsere Zukunft, gemeinsam Erlebtes, unsere Traditionen und gemeinsame Werte“, erzählt Bienioscheck. Aber auch die Frage, was die Kirche für die Partnerschaft bedeute, sei besprochen worden. „Sehr hilfreich fand ich, dass im Anschluss der Ablauf der kirchlichen Trauung besprochen wurde“, sagt Bienioscheck. Stellen aus dem Evangelium und Liederhefte wurden durchgesehen. „Die Seminarzeit war angenehm“, sagt die Teilnehmerin. Besonders gut fand sie aber, dass sie durch den Kursus die Möglichkeit hatten, sich Zeit zu nehmen und sich bewusst zu werden, was ihnen selbst und ihnen gemeinsam wichtig ist: „Das macht man ja nicht jede Woche.“