Baustelle in Neuss und Umleitungstipps Was man zur Sperrung der Autobahn 57 wissen muss

Drei, zwei, eins - Ausfahrt: Wer auf der Autobahn 57 derzeit in Richtung Köln unterwegs ist, wird an der Anschlussstelle Büttgen, vor der sich die Zahl der Fahrbahnen auf eine verengt, von der Autobahn „gezwungen“. Innerorts schlagen sich viele Autofahrer bis zur Autobahnauffahrt Norf durch, um von dort aus die Fahrt auf der Autobahn fortzusetzen. Denn die A 57 ist zwischen beiden Anschlussstellen gesperrt. Und das bleibt nach Darstellung der Autobahn GmbH des Bundes noch so bis Donnerstag, 25. Juli, 5 Uhr früh.