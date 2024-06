Schützenfest 2024 in Elvekum Ein Dorf schmückt sich aus doppeltem Anlass

Am Samstag steht am Abend ein Gottesdienst mit anschließender Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Programm, bevor es zur Party ins Festzelt geht. Der Sonntag ist vollgepackt mit Festzug, Frühschoppen, Parade auf der Elvekumer Flurstraße (15.30 Uhr) und dem Ball der Könige am Abend. Das Fest schließt am Montag mit Bürgerfrühschoppen und Krönungsball.