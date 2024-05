Bürger- und Heimatverein Gnadental Schützenfest ohne Baustellenkummer

Das Böllerschießen um 12 Uhr am Samstag kündigt dann den Beginn des Schützenfestes an, das erst am Montag (3.) mit dem „Großen Krönungsball“ endet. An diesem Abend endet die Regentschaft von David Zahn – und der Stern von Stefan Arcularius geht auf, der den Verein dann als neuer König präsentiert. Schluss ist aber auch für den schützen-begeisterten David Zahn dann noch nicht, denn nur ein Wochenende später steht er zur Parade wieder auf einem Podium – an der Seite von Ehefrau Jennifer, die als Schützenkönigin in Erfttal amtiert. „Das hatten wir auch noch nicht“, stellt Vize-Präsident Arcularius fest, der das Doppel-Königspaar in der Festschrift porträtiert.