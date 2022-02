Was macht eigentlich...Jürgen Seidel : Schriftsteller schreibt nun Erinnerungen statt Jugendromane

Seidels Schwerpunkt liegt auf der Literatur für Young Adults, also für Jugendliche und junge Erwachsene. Zahlreiche Romane hat er in diesem Bereich veröffentlicht. Foto: Seidel

Serie Neuss Der lange in Neuss beheimatete Jugendroman-Autor Jürgen Seidel genießt seinen Ruhestand in Königswinter – doch privat schreibt er weiter.

Jugendbücher schreibt Jürgen Seidel nicht mehr. Er sei ein richtiger Rentner geworden, erzählt der Schriftsteller und lacht: Immerhin hätten sich seine Bücher vor allen Dingen an junge Erwachsene gerichtet. „Irgendwann“, so sagt er, „verliert man den Zugang zu solchen Themen. Ich bin jetzt mittlerweile 73 Jahre alt.“

Geboren wurde Seidel 1948 in Berlin , im Alter von fünf Jahren zog er nach Neuss , machte nach der Schule eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker und lebte drei Jahre lang in Australien . Anschließend nahm er ein Studium der Germanistik und Anglistik auf, das er mit der Promotion abschloss. Er veröffentlichte Erzählungen, Hörspiele, literaturwissenschaftliche Publikationen und viele Jugendromane, denen eine ausgiebige Recherche zugrunde liegt. Sein Erfolgsgeheimnis: Er nimmt seine jungen Leser ernst, mutet ihnen auch Unangenehmes zu.

Dass er nun das Kapitel der Jugendromane abgeschlossen hat, heißt jedoch nicht, dass der Autor gar nicht mehr schreibt. „Wenn man sowas gemacht hat, hört man nicht einfach auf“, sagt er. Momentan blicke er auf sein Leben zurück, denke dabei auch an seine Zeit in Australien. „Es macht Spaß“, sagt er. Besonders gefalle ihm, dass er aktuell für sich selber schreibe. „Es redet einem niemand rein.“ Ob er sein Geschriebenes veröffentlichen möchte? „Darum mache ich mir erst Gedanken, wenn alles rund ist“, sagt er. Während seines Schreibprozesses lässt er sich draußen beim Blick auf den Rhein und die vorbeifahrenden Schiffe inspirieren. Doch das nicht etwa in Neuss: Vor gut vier Jahren ist der Autor aus der Quirinusstadt nach Königswinter gezogen. So ist er in der Nähe seiner Enkelkinder, die mit ihren Eltern in Bonn wohnen.