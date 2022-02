Was macht eigentlich...? : Neusser Ex-Bibliotheksleiter konzentriert sich auf die Kür

Im Juni 2018 ging Alwin Müller-Jerina in den Ruhestand. Foto: Müller Jerina

Serie Neuss Der ehemalige Leiter der Stadtbibliothek wählt seine Aktivitäten bewusst aus. Dem Literarischen Sommer bleibt er weiterhin treu und hält Kurse in der Volkshochschule.

In Neuss ist Alwin Müller-Jerina bekannt: 20 Jahre lang hat er die Stadtbibliothek in der Quirinusstadt geleitet und ist Mitbegründer des Literarischen Sommers, jenem Festival, das in mehreren deutschen Städten sowie in den Niederlanden und Belgien ausgetragen wird. Angesprochen auf diesen Erfolg winkt Müller-Jerina ab: „Da muss ich mir nicht dauernd für auf die Schulter klopfen.“ Überhaupt hat er in seiner Zeit als Bibliotheksleiter einiges angestoßen, zu lesen ist das etwa in „Vernetzt“, dem Lexikon zur Stadt Neuss, das er zum Abschluss seiner Tätigkeit im Auftrag des Fördervereins geschrieben hat. „Es beschreibt in lexikalischer Form die vielen Projekte, die erfolgreich durchgeführt werden konnten“, sagt Müller-Jerina und fügt hinzu: „Da ist es schwierig, einzelne Dinge herauszustellen.“

Mittlerweile fühle sich seine Zeit als Stadtbibliotheksleiter „weit weg“ an, auch, wenn er gerne dort gearbeitet hat, habe er mit dem Kapitel abgeschlossen. Immerhin ist es nun schon bald vier Jahre her, dass er in den Ruhestand gegangen ist. Seitdem kümmert er sich um all das, wozu er Lust hat. Dazu gehört etwa das Reisen – „auch wenn es durch die Pandemie etwas eingeschränkt worden ist“ – Lesen und Musik hören. In seiner Kölner Wohnung habe er eine große CD-Sammlung und nun viel mehr Zeit, sich mit ihr zu beschäftigen.

Aber auch literarisch engagiert sich Alwin Müller-Jerina weiterhin: In der Neusser Volkshochschule bietet er etwa Kurse an, die sich mit dem Gesamtbild eines Schriftstellers befassen: Sei es Thomas Mann, Heinrich Böll oder die Werke von anderen Exilautoren. Der nächste Kursus ist für den 2. April geplant und dreht sich rund um Günter Grass. Es geht dabei nicht nur um seine Texte, sondern auch um Verfilmungen, Hörbücher und um Grass als Person. Auch, wenn sich Müller-Jerina für die Recherche viel Zeit nehmen muss, machen ihm die Vorbereitungen auf seine Kurse Spaß. „Wichtig ist mir, dass sie nicht wie ein Uni-Seminar aufgezogen werden, sondern alle Literaturinteressierten ansprechen“, sagt er. Die Themen wählt er nach persönlichem Interesse oder anhand der Rückmeldungen, die er aus dem Seminar bekommt, aus. Mittlerweile, so erzählt er, habe sich ein fester Stamm von Teilnehmerinnen herausgebildet.