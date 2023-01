Umstrittener AKP-Vortrag in türkischem Kulturverein Was kommt nach der Hetzrede in Neuss?

Der Vorgang im Kulturverein zeigt Defizite mit Blick auf die Integration eines Teils der Stadtgesellschaft mit Migrationshintergrund. So gibt es offensichtlich Gruppierungen, über deren Beweggründe und Aktivitäten nichts oder zu wenig bekannt ist. Und selbst wenn zu erahnen ist, dass dort etwas rechtlich bedenklich ist, fehlt es offenbar an dem Willen oder den Möglichkeiten, sich damit ausreichend zu beschäftigten, sei es rechtlich, politisch oder in der Quartiers- und Sozialarbeit. Das jedoch wäre dringend nötig, damit Hass und Hetze in Neuss wirklich keinen Platz haben und aus Verantwortung gegenüber denen, die sich in vielen Gemeinden und Kulturvereinen für ein friedliches Miteinander der Kulturen und Religionen einsetzen.